МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране

Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер, заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных», - говорится на сайте ведомства.

Казахстанские дипломаты также подчеркнули, что была проигнорирована позиция МИД о содержании существенных противоречий и неточностей в публикациях ряда зарубежных СМИ, характеризующих действия правоохранительных органов республики в отношении террористических, экстремистских и преступных группировок.

«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», - заявили в МИД Казахстана.

Напомним, на пленарном заседании в четверг депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками.

Документ призывает инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.

Массовые протесты против роста цен на газ начались в Казахстане в начале января. Дестабилизация ситуации породила погромы и мародерство. Для помощи в наведении порядка в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ.