Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бывший генпрокурор Украины испугался оставлять Зеленского один на один с Путиным

Роман Захаров
18:02 02.01.2022
Юрий Луценко считает, что у Владимира Путина есть компромат на Владимира Зеленского.
Бывший генпрокурор Украины испугался оставлять Зеленского один на один с Путиным
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
Читайте нас на:

Украинского президента Владимира Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично... Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», - заявил он в эфире «Украина 24».

Бывший глава надзорного ведомства убежден, что «компромат» на действующего президента Украины есть и у российских спецслужб, и у Владимира Путина лично. Луценко, однако, не стал говорить, откуда у него эта информация.

Экс-генпрокурор при этом выразил уверенность, что контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

«Приедет сюда (Зеленский - прим.ред.) и скажет: "Я привез вам мир, никто не погибнет"», - объяснил Юрий Луценко.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, однако их практически невозможно выстроить с нынешними украинскими властями. Российский лидер при этом подчеркнул, что Владимир Зеленский попал под влияние «нациков».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:47 Спорт
Молодежная сборная России по хоккею вернулась в Москву
17:28 В стране и мире
Видео
«Он прям летел»: пассажиры автобуса Москва - Астрахань рассказали о последних минутах перед ДТП
16:00 В стране и мире
Президенты России и Турции обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
15:16 В стране и мире
Польские пограничники заявили о нарушении границы мигрантами с территории Белоруссии
09:02 В стране и мире
Россиянам рассказали, что будет с бумажным паспортом после выдачи электронного
Популярное
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.