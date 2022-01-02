Бывший генпрокурор Украины испугался оставлять Зеленского один на один с Путиным

Украинского президента Владимира Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично... Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», - заявил он в эфире «Украина 24».

Бывший глава надзорного ведомства убежден, что «компромат» на действующего президента Украины есть и у российских спецслужб, и у Владимира Путина лично. Луценко, однако, не стал говорить, откуда у него эта информация.

Экс-генпрокурор при этом выразил уверенность, что контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

«Приедет сюда (Зеленский - прим.ред.) и скажет: "Я привез вам мир, никто не погибнет"», - объяснил Юрий Луценко.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, однако их практически невозможно выстроить с нынешними украинскими властями. Российский лидер при этом подчеркнул, что Владимир Зеленский попал под влияние «нациков».