Месси первым в истории чемпионатов мира забил голы во всех стадиях турнира

Он также открыл счет и в финальной игре мундиаля против команды Франции.

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Капитан аргентинской сборной Лионель Мессии стал первым игроком, который забил голы в матчах всех стадий на одном чемпионате мира. Он также открыл счет и в финальной игре мундиаля против команды Франции.

По итогам первого тайма матча сборная Аргентины ведет со счетом 2:0. Второй гол в ворота французов забил Ди Мария.

Ранее Лионель Месси отличился в играх против Саудовской Аравии, Мексики, Австралии, Нидерландов и Хорватии. На его счету 6 голов на турнире в Катаре. При этом четыре забиты с пенальти.

Матч с Францией является для Лионеля Месси 26-м на чемпионатах мира. Это является рекордом турнира.