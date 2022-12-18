Лидер французского движения «Патриоты» также заявил, что данное решение было принято в интересах США.

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Углеродное решение ЕС является экономическим самоубийством для европейских стран. Данное мнение выразил экс-депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо у себя на странице в Twitter.

Кроме этого, по мнению политика ЕС приняли участие в «зеленой сделке», руководствуясь интересами США. Согласно этому решению, Европа к середине века должна стать климатически нейтральной. При этом, он поставил под сомнение экологические мотивы ЕС.

В своей публикации Филиппо также упомянул Украину.

«После Украины, которая делает два самоубийства подряд в пользу США: ЕС явно продается американцам, чтобы убить нас!», - написал лидер движения «Патриоты».

Ранее Филиппо неоднократно осуждал решения ЕС и уличал европейский политиках в коррупционных действиях в пользу США. В частности, в конце ноября он осудил военную помощь Киеву, заявив, что Соединенные штаты наживаются на войне на Украине.