В стране и мире МЧС: в Иркутской области горит установка на нефтегазоконденсатном месторождении Сергей Лебедев По предварительной информации, есть один пострадавший. © Видео: kobzevii, Telegram © Фото: kobzevii, Telegram Читайте нас на: В Усть-Кутском районе Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сегодня вечером сообщил глава региона Игорь Кобзев. «Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен 3 номер сложности. Предположительно – пострадал 1 человек», - написал чиновник в своем Telegram. Напомним, накануне во Владивостоке загорелись складские помещения. Пожар охватил около двух тысяч квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 12 единиц пожарной техники и 42 человека. Экспертное мнение и аналитика