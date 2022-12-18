МЧС: в Иркутской области горит установка на нефтегазоконденсатном месторождении
По предварительной информации, есть один пострадавший.
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В Усть-Кутском районе Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сегодня вечером сообщил глава региона Игорь Кобзев.
«Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен 3 номер сложности. Предположительно – пострадал 1 человек», - написал чиновник в своем Telegram.
Напомним, накануне во Владивостоке загорелись складские помещения. Пожар охватил около двух тысяч квадратных метров.
В ликвидации огня были задействованы 12 единиц пожарной техники и 42 человека.