На этой неделе стало известно, что ВС РФ практически освободили Марьинку.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Донецкое направление остается одним из самых горячих участков специальной операции. На этой неделе стало известно, что российские войска практически освободили Марьинку. Город уже на 80% находится под нашим контролем. Бои там идут за каждый дом и перекресток.

Украинские боевики пытаются сохранить важнейший для себя узел обороны, расположенный на господствующих высотах. Националисты окопались там максимально плотно и оттуда все 8 лет ведут массированный обстрел западных окраин Донецка.

Российским войскам осталось зачистить многоэтажные дома в центре города. Кроме того, под нашим контролем трасса из Марьинки на Красногоровку, по которой снабжались украинские боевики.

Как только Маринка будет зачищена полностью, откроется путь на Авдеевку. Оттуда националисты тоже пока еще ведут обстрелы Донецка.

О том, как российские войска громят украинских боевиков на Донецком направлении - смотрите в сюжете Владислава Кустова для программы «Главное с Ольгой Беловой».