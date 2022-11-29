В Тамбове похитили 18-летнюю девушку после отказа выйти замуж

На опубликованных кадрах видно, как мужчины выбегают и держат потерпевшую за руки и за ноги, а затем от подъезда отъезжает белый автомобиль, который, по всей видимости, увозит ее и похитителей.

© Видео: tambovnews, ВКонтакте © Фото: tambovnews, ВКонтакте

В Тамбове мужчина похитил 18-летнюю девушку, которая отказалась выйти за него замуж. Спустя несколько дней ей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по области.

В социальных сетях была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена на доме. На кадрах видно, как мужчины выбегают и держат потерпевшую за руки и за ноги, а затем от подъезда отъезжает белый автомобиль, который, по всей видимости, увозит ее и похитителей.

«Днем 18 ноября указанные лица ворвались в квартиру, где проживали их знакомые, и, применяя физическую силу, схватили девушку, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область. Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать ее замуж», - следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

В отношении двадцатилетнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск.

Ранее в Госдуму РФ были внесены поправки о лишении российского гражданства. Так, получение и дача взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, хулиганство, незаконное приобретение оружия и вандализм являются причинами для аннулирования паспорта гражданина России.