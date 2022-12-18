Кабмин решил приостановить соглашение о двойном налогообложении с Латвией

Речь идет о соглашении «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал».

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Решением Правительства РФ одобрено внесение в Государственную Думу законопроекта, связанного с приостановлением налогового соглашения между Россией и Латвией. Речь идет о договоренностях «об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал». Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров.

Кроме этого, сообщается, что закон должен минимизировать налоговые последствия для российских налогоплательщиков.

«Законопроект направлен на принятие безотлагательных мер по обеспечению интересов Российской Федерации, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановления действия соглашения», - гласит публикация.

Ранее сообщалось, что Латвия заняла второе место по расходу ВВП на помощь Украине. Соответствующие данные привела немецкая компания Statista. Согласно опубликованной информации, Рига потратила 0,93% от своего ВВП на поддержку Киева. Первое место в этом списке заняла Эстония, а третье - Польша.