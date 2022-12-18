CNN: в Киеве раскритиковали FIFA за отказ показывать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
В Международной федерации футбола сочли видео «слишком политическим».
© Фото: Ukrainian President'S Office, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
В офисе украинского президента раскритиковали отказ FIFA показывать обращение Зеленского перед финалом Чемпионата мира по футболу в Катаре. В Международной федерации футбола сочли видео «слишком политическим».
Однако представители киевского режима думают иначе. Они заявили, что обращение Зеленского должно было стать «призывом к миру».
«FIFA утратила свое ценное понимание футбола — как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия»,— сказали CNN в офисе украинского президента.
Напомним, ранее стали известно, что FIFA не покажет перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре видеообращение Зеленского.