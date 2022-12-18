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В офисе украинского президента раскритиковали отказ FIFA показывать обращение Зеленского перед финалом Чемпионата мира по футболу в Катаре. В Международной федерации футбола сочли видео «слишком политическим».

Однако представители киевского режима думают иначе. Они заявили, что обращение Зеленского должно было стать «призывом к миру».

«FIFA утратила свое ценное понимание футбола — как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия»,— сказали CNN в офисе украинского президента.

Напомним, ранее стали известно, что FIFA не покажет перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре видеообращение Зеленского.