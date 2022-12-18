МО Великобритании опубликовало кадры погрузки ракет Brimstone 2 для Украины

© Видео: DefenceHQ, Twitter © Фото: DefenceHQ, Twitter

Британские высокоточные ракеты Brimstone 2 погрузили в самолет для отправки на Украину. Видео и пояснение к нему опубликовало Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», - гласит заявление.

Ракеты погрузили на авиаборт на базе Брайз-Нортон в Оксфордшире.

Кроме этого, из видео следует, что ракеты снабжены системами лазерного наведения и имеют дальность пуска в два раза больше по сравнению с предыдущей серией.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры последствий обстрела из американских РСЗО HIMARS города Счастье в ЛНР. В результате ракетного удара были уничтожены несколько домов гражданского населения. На момент публикации сообщалось о гибели троих мирных граждан. Еще пятеро попали в больницу.