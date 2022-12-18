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МО Великобритании опубликовало кадры погрузки ракет Brimstone 2 для Украины

Семен Лавров
15:20 18.12.2022
Brimstone 2 - высокоточные ракеты, дальность пуска которых вдвое превышает показатели предыдущей серии.
© Видео: DefenceHQ, Twitter © Фото: DefenceHQ, Twitter
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Британские высокоточные ракеты Brimstone 2 погрузили в самолет для отправки на Украину. Видео и пояснение к нему опубликовало Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», - гласит заявление.

Ракеты погрузили на авиаборт на базе Брайз-Нортон в Оксфордшире.

Кроме этого, из видео следует, что ракеты снабжены системами лазерного наведения и имеют дальность пуска в два раза больше по сравнению с предыдущей серией.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры последствий обстрела из американских РСЗО HIMARS города Счастье в ЛНР. В результате ракетного удара были уничтожены несколько домов гражданского населения.  На момент публикации сообщалось о гибели троих мирных граждан. Еще пятеро попали в больницу.

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