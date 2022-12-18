МО РФ: российские войска взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска продолжают проведение специальной военной операции. Больших успехов им удалось достичь на Донецком направлении, взяв под контроль село Яковлевка. Сейчас идет зачистка от остатков националистов. Также отражены контратаки националистов в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка. Уничтожено более 40 боевиков, две бронированные машины и три автомобиля. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

На Купянском направлении у харьковского села Кисловка уничтожено до 25 боевиков, БТР и два автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожили танк и два пикапа. Националисты потеряли 60 человек убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении потери противника за сутки составили до 50 человек. Уничтожены боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана в ДНР, а также 109 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 144 районах. А в районе Константиновки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, силами ПВО сбит украинский беспилотник и перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Напомним, сегодня стало известно, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения специальной операции. Глава военного ведомства облетел районы дислокации подразделений и проверил их передовые позиции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.