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МО РФ: российские войска взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР

15:00 18.12.2022
Сейчас идет зачистка населенного пункта от остатков националистов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска продолжают проведение специальной военной операции. Больших успехов им удалось достичь на Донецком направлении, взяв под контроль село Яковлевка. Сейчас идет зачистка от остатков националистов. Также отражены контратаки националистов в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка. Уничтожено более 40 боевиков, две бронированные машины и три автомобиля. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

На Купянском направлении у харьковского села Кисловка уничтожено до 25 боевиков, БТР и два автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожили танк и два пикапа. Националисты потеряли 60 человек убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении потери противника за сутки составили до 50 человек. Уничтожены боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана в ДНР, а также 109 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 144 районах. А в районе Константиновки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, силами ПВО сбит украинский беспилотник и перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Напомним, сегодня стало известно, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения специальной операции. Глава военного ведомства облетел районы дислокации подразделений и проверил их передовые позиции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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