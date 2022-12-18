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Гладков: один человек погиб в результате обстрела Белгородской области

Сергей Лебедев
14:47 18.12.2022
Еще пятеро получения ранения различной степени тяжести.
Гладков: один человек погиб в результате обстрела Белгородской области
© Фото: vvgladkov, Telegram
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В воскресенье украинские боевики обстреляли Белгородскую область. В результате погиб один человек и еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в самом региональном центре обошлось без жертв. Четыре человека получили ранения средней степени тяжести.

«С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали», - сказал Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, сейчас все оперативные службы находятся на месте. Проводится подомовой обход территории.

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», - добавил глава региона.

Напомним, месяц назад украинские националисты обстреляли село Устинка в Белгородской области. В результате погиб 80-летний пенсионер.

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