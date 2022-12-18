Москвичам пообещали резкий переход от морозов к оттепели

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с RT описал погоду, которая ждет москвичей в первой половине следующей недели.

По его словам, завтра, 19 декабря, над столицей усилится антициклон, впоследствии москвичей ждет неустойчивая погода.

«Ночные температуры в Москве -11…-13 °С, по области до -16 °С. В понедельник температура будет ниже нормы примерно на четыре градуса, ожидается северный ветер. Но осадков не ожидается. Днем при антициклоне температура повысится до -2…-4 °С. Во вторник температурный фон также будет ниже нормы примерно на два градуса. Существенных осадков не ожидается, только небольшой снежок. Ночные температуры -8…-10 °С, дневные около -5 °С», - сказал специалист.

По его словам, в течение всей среды будет сохраняться морозная погода (около -7…-9 °С). А уже в следующие дни произойдет повышение температуры. Постепенно она приблизится к нулевой отметке.

«Ожидается небольшой снежок, но существенных осадков не будет. В четверг, пятницу и субботу уже оттепельная погода. Ночью и днем -3…+2 °С и небольшие осадки», - добавил Вильфанд.

Сегодня утром москвичи проснулись в заснеженном городе - за ночь Москву накрыл мощный снегопад, в связи с чем образовались огромные сугробы, было затруднено автомобильное движение, в аэропортах произошли задержки рейсов.