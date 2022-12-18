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Пушилин: сумма ущерба от украинских обстрелов Донбасса составляет более трлн рублей

Анна Касаткина
14:04 18.12.2022
Подсчитать точный ущерб получится только после завершения конфликта, уточнил и.о. главы ДНР.
Пушилин: сумма ущерба от украинских обстрелов Донбасса составляет более трлн рублей
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Примерная сумма ущерба от украинских обстрелов Донбассу составляет 1,3 триллиона рублей. Об этом в интервью RT Arabic рассказал исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

При этом он отметила, что подсчитать ущерб с 2014 года крайне сложно и сделать это получится только после завершения конфликта.

«По самым скромным подсчетам, с учетом того, что было уничтожено жилых домов более 20 тысяч, то примерная цифра 1,3 триллиона рублей», — сказал он.

Пушилин также заявил, что убийство Киевом мирного населения в Донбассе поощряется со стороны США. В Америке выразили удовлетворение тем, как используется вооружение НАТО украинским режимом, пояснил и.о. главы ДНР.

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