В стране и мире Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны РФ Анна Назайкина Заседание в расширенном формате с участие главы государства состоится на следующей неделе. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, которое состоится на следующей неделе. О планах главы государства стало из известно из программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». В прошлом году расширенное заседание в Национальном центре управления обороной с участием российского лидера состоялось 21 декабря. Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе посетит Белоруссию. В понедельник, 19 декабря, у него состоится встреча с президентом республики Александром Лукашенко. В ходе беседы в Минске главы двух государств, как ожидается, обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества. Экспертное мнение и аналитика