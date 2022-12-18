Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Заседание в расширенном формате с участие главы государства состоится на следующей неделе.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, которое состоится на следующей неделе.
О планах главы государства стало из известно из программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
В прошлом году расширенное заседание в Национальном центре управления обороной с участием российского лидера состоялось 21 декабря.
Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе посетит Белоруссию. В понедельник, 19 декабря, у него состоится встреча с президентом республики Александром Лукашенко. В ходе беседы в Минске главы двух государств, как ожидается, обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества.