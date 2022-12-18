Непроходимый рубеж: военнослужащие возводят дополнительные линии обороны в Запорожье

В свободное от работы и несения боевого дежурства время военнослужащие проходят огневую и тактическую подготовку.

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Военнослужащие возводят дополнительные линии обороны в Запорожской области. Бойцы, прибывшие в зону спецоперации из Краснодарского края, окапываются и возводят укрепления вблизи линии соприкосновения с силами украинских националистов.

«За это время оборудовали позиции и приступили к обороне. Задача - не пропустить прорыва противника. Своими руками и силами техники соорудили огневые ячейки, ходы сообщения и блиндажи для проживания личного состава. Продолжаем дооборудование позиций, устройства бани и столовой», - рассказал командир подразделения с позывным «Юрист».

Работают быстро и слаженно. Уже возвели несколько километров траншей, окопов и огневых точек, а также оборудовали полевой лагерь.

«Сейчас люди уже понимают - куда попали, зачем попали. Есть понимание, какие задачи перед нами ставит руководство и командование. К их выполнению готовы», - добавил «Юрист».

В свободное от несения боевого дежурства время военнослужащие проходят огневую подготовку. В парах отрабатывают ведения огня с позиций лежа. За тренировками следят опытные инструкторы.

«Занятия с позиции лежа, с указанием ориентиров и дистанции. Чтобы конкретно боец знал место, откуда ему вести огонь, согласно карточек огня. Каждый день проводим занятия. Определяем очередность, не все сразу. Потому что люди на позициях находятся, несут там боевую службу», - отметил инструктор с позывным «Ставр».

Ранее военные инженеры подразделений Центрального военного округа (ЦВО) оборудовали оборонительные рубежи в зоне проведения спецоперации траншеями, рвами, а также скрытыми укрепленными огневыми позициями, которые способны выдержать артиллерийские удары. Все это позволит военнослужащим уничтожать противника, оставаясь в безопасности. Кроме того, инженерные подразделения возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения.

Бетонные конструкции установлены на строго определенных интервалах и дистанциях. Такие сооружения способны эффективно затруднять продвижение бронетехники и личного состава противника, принуждать его к совершению маршей в неразведанной местности и вовлекать в выгодные районы огневого воздействия.