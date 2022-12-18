Spiegel: 18 современных немецких БМП Puma вышли из строя за неделю обучения

Боеспособность роты БМП может быть восстановлена не ранее чем через три-четыре месяца.

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Ни один из 18 современных немецких боевых машин пехоты Puma, предназначенных для сил быстрого реагирования НАТО, не готов к эксплуатации. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо командира 10-й танковой дивизии министру обороны Германии Кристине Ламберхт.

«Из 18 БМП, из которых была сформирована рота, за последние восемь дней обучения боеготовность снизилась до 0 единиц бронетехники», — написал он.

Как уточняется, больше всего у Puma уязвима электроника: например, в одном из БМП загорелся кабель в кабине водителя. Еще две боевых машины вышли из строя из-за дефектов башни на второй день стрельбы. По словам командира, боеспособность роты может быть восстановлена не ранее чем через три-четыре месяца. Предполагается, что их заменят более старыми машинами «Мардер».

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