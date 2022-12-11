В Германии заявили, что защита страны может охватить район размером с один город

Сообщается, что армии Германии не хватает реактивной и ствольной артиллерии, также отмечено, что денежные вливания не смогут кардинально улучшить обороноспособность ФРГ.

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В Германии заявили, что сомневаются в способности защитить всю свою территорию в случае военного конфликта. Один из экспертов провел анализ прошлой и нынешней Германии, количества ее вооружения и сделал вывод, что немецкой мощи хватит только на защиту территории, сопоставимой с городом Аугсбург.

Об этом в интервью одному из СМИ ФРГ рассказал Франк Хаун, возглавляющий группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей вооружения.

«НАТО готова к обороне, потому что есть сильный американский партнер. Европа лишь частично обороноспособна. А бундесвер? Раньше у него было более 2000 танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин», -приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, армии Германии не хватает реактивной и ствольной артиллерии, что подтверждается поставками на Украину. Повсеместная бюрократия также названа одной из причин слабой самозащиты.

«Мы не должны думать, что из остатков снова можно собрать лимон, если мы просто закачаем туда сока на 100 миллиардов евро. У нас есть много дефицитов, которые мы должны наверстать сейчас», - призвал Хаун к расширению ассортимента вооружения.

Он добавил, что вложение 100 миллиардов долларов в постройку самолета позволит Германии лишь номинально быть причастной к стратегии «ядерного участия НАТО».

Немногим ранее в Бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии Германии из-за Украины. Отмечается, что с 24 февраля в ФРГ располагают меньшим объемом материала, чем до того, так как многое ушло на Украину, «поэтому материальное положение в бундесвере сейчас хуже».