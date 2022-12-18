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Плесень, щели в окнах и высокие цены в Британии вынудили украинку вернуться домой

Анна Назайкина
12:37 18.12.2022
Она также рассказала, что из-за высокой влажности дома возникла плесень, дети начали постоянно кашлять.
Плесень, щели в окнах и высокие цены в Британии вынудили украинку вернуться домой
© Фото: Nicolas Maeterlinck, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинская беженка вернулась на родину после того, как полгода прожила в Великобритании из-за высокой стоимости жилья и «невыносимых условий», передает Gazette and Herald.

Издание рассказывает историю Натальи Тараненко, которая бежала с Украины с тремя детьми. Она приехала в город Троубридж, который находится на юге Англии.

С ее слов, семье так и не удалось подобрать для себя жилье. Украинка пожаловалась, что квартира в Троубридже очень холодная из-за щелей в окнах и дверях.

«Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов», - сказала она.

Она также рассказала, что из-за высокой влажности дома возникла плесень, дети начали постоянно кашлять, из-за чего она решила подбирать другой вариант квартиры. Однако доступных вариантов найти не удалось. Также женщина не смогла найти какую-либо работу.

Аналогичная ситуация произошла и с другой украинской беженкой - Татьяной Дудник. Она возмутилась антисанитарией в комнате, в которую ее поселили с дочкой, и заявила, что подвал на Украине был и то лучше.

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