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Виктор Бут едва не попал под обстрел в Донбассе

Анна Касаткина
11:40 18.12.2022
По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, делегации партии в Луганск пришлось дважды менять маршрут.
Виктор Бут едва не попал под обстрел в Донбассе
© Фото: zhirinovskylive, Telegram
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Делегации из представителей партии ЛДПР, включая Виктора Бута, депутатов Госдумы и сенаторов в Луганске пришлось дважды менять маршрут из-за обстрелов. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие», — цитирует его Telegram-канал партии.

На учредительном собрании регионального отделения ЛДПР в Луганской Народной Республике (ЛНР), как сообщается, выступающих также не раз заглушали звуки работающей ПВО.

На конференции в Луганске координатором депутата Народного совета ЛНР избрал депутата Максима Уварова, присутствующие также обсудили актуальные проблемы региона, включая разрушенную инфраструктуру, нехватку техники и медикаментов.

Ранее освобожденный из американской тюрьмы Бут вступил в ЛДПР. Слуцкий опубликовал фото, на котором вручает ему партбилет.

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