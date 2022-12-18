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Боец ВС РФ рассказал о кодовом слове для борьбы с украинскими инфодиверсантами

Анна Назайкина
10:48 18.12.2022
Уезжая в зону спецоперации, он попросил свою жену не реагировать на фейковые сообщения и звонки.
© Видео: heroesofZ, Telegram © Фото: heroesofZ, Telegram
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Механик-водитель гаубичного самоходного орудия Николай Лавришко рассказал о способе уберечь близких от атак центра информационно-психологических операций (ЦИПcО) сил специальных операций ВСУ. Интервью с российским бойцом было опубликовано в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Рядовой объяснил, что, уезжая в зону спецоперации, сказал своей жене не реагировать на фейковые сообщения и звонки. Для того этого было придумано кодовое слово.

«Супруге, когда уезжал, сказал, не обращай внимания на всякие левые сообщения, пока я сам связь не выйду. Она знает, что если будут звонить - у меня свой секрет, свой пароль...Она поймет, это я звоню или нет. Есть кодовое слово, которое я называю, и она знает, что это я», - сказал он.

Ранее пленный украинский боевик рассказал, каким образом ЦИПсО ведет пропаганду в рядах вооруженных формирований.

Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, российские военнослужащие упредили масштабный конфликт, который мог бы развернуться на территории РФ, но уже «по чужим сценариям».

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