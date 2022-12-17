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Пришел, увидел, не купил: действительно ли в России могут закончиться иномарки

Анна Назайкина
09:31 17.12.2022
Ранее СМИ писали, что оставшихся иномарок хватит на месяц, однако по мнению эксперта, автомобили иностранного производства, отпугивая своей стоимостью, останутся на рынке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Автоэксперт Алина Распопова в беседе со «Звездой» рассказала о ситуации на рынке новых иномарок в России. Она объяснила, почему в настоящий момент автомобили продаются по таким высоким ценам, действительно ли в стране дефицит иномарок и есть ли сейчас возможность приобрести машину иностранного производства.

Ранее «Известия», ссылаясь на дилеров, утверждали, что запасы автоцентров практически истощены в стране, а оставшихся иномарок, как предполагается, хватит на месяц.

Эксперт отметила, что в настоящий момент автомобили продаются по завышенным ценам - у дилеров есть старые запасы, которые они в свое время приобретали по невыгодному курсу, и теперь продавать их дешевле смысла нет.

«Они (дилеры - Прим.ред.) говорят, что нужно сейчас брать, пока остались автомобили. Нам преподносится это, что вот-вот сейчас это дело кончится. Ситуация двоякая...Дилеры нас пугают, говоря: “Это ваш последний шанс купить автомобиль. Дальше их просто не будет”. Они будут по этим же ценам, потому что клиенты не готовы покупать машины по тем ценам, которые они нам предлагают», - сказала она.

По мнению Распоповой, дилеры утрируют ситуацию с дефицитом. По ее словам, дефицит - это когда покупатель стоит в очереди, желая приобрести машину, сейчас же покупатель приходит в автосалон, видит дорогую машину и уходит.

«Действительно, прекращено производство популярных брендов. Говорить о том, что сложился дефицит, это немного игра понятий», - заявила эксперт.

Она отметила, что в китайские производители продолжают работу. Также есть схема параллельного импорта - дилеры небольшими партиями привозят автомобили.

Распопова заключила, что в настоящий момент автомобили стоят крайне дорого, и те цены, что предлагают дилеры, отпугивают покупателей. Производители пользуются ситуацией, своим уникальным положением, доминирующим на рынке - производителей мало, конкуренция низкая.

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