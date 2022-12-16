СМИ узнали, на сколько хватит оставшихся в России иномарок

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Запасы автомобильных центров практически истощены в стране, оставшиеся 20-30 тысяч иномарок будут распроданы в течение месяца, передают «Известия», ссылаясь на ассоциацию Российских автомобильных дилеров.

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», - сказал вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин.

По его словам, в общей сложности в стране на данный момент работают приблизительно три тысячи автоцентров, и остается всего несколько десятков тысяч новых машин, отмечает издание.

Утверждается, что в частности такая ситуация связана с тем, что заниматься импортом таких машин дилерам в настоящее время невыгодно.

«Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Люди не готовы переплачивать», - сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В конце ноября вице-премьер - глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля.