Путин заявил о готовности выслушать предложения военачальников по действиям в рамках СВО
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности выслушать предложения военачальников по действиям в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.
«Заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», - сказал российский лидер.
Сегодня утром на сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится, что накануне, 16 декабря, Владимир Путин весь день провел за работой в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в СВО.
Как сообщается, российский президент ознакомился с работой штаба. Им был заслушан доклад о ходе спецоперации. Кроме того, глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими.
Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Луганской и Донецкой народных республик, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Цели СВО - освободить Донбасс, демилитаризовать и денацифицировать Украину.