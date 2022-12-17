В Москву и Подмосковье в выходные придут сильный снег, метель и гололедица

По словам Романа Вильфанда, в субботу днем в столичном регионе ожидается 2-4 градуса мороза, а в воскресенье столбики термометров опустятся до отметки 5-7 градусов ниже нуля.

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Жителей Москвы и Подмосковья в выходные ждут сильный снег, метель и гололедица. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что 18 декабря автомобилисты и пилоты столкнутся со сложными погодными условиями.

«В субботу снег будет местами сильный, а на дорогах - гололедица и снежные заносы. В воскресенье погода станет еще более сложной. Сильный снег уже будет и ночью, и днем, а поскольку порывы ветра ожидаются до 15 м/с, то прогнозируются метели», - приводит его слова ТАСС.

Метеоролог добавил, что в субботу днем в столичном регионе ожидается 2-4 градуса мороза, а в воскресенье столбики термометров опустятся до отметки 5-7 градусов ниже нуля.

Ранее были опубликованы кадры мощного снегопада в Москве. За день в столице выпало 12-17 мм осадков - около 25% месячной нормы.