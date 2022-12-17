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МИД РФ: в вопросе энергетики Евросоюз «пилит сук, на котором сидит»

Максим Крюков
04:39 17.12.2022
Юрий Пилипсон отметил, что в Европе есть ряд стран, которые в данной ситуации следуют собственным национальным интересам, и «к их числу относится Сербия».
МИД РФ: в вопросе энергетики Евросоюз «пилит сук, на котором сидит»
© Фото: Hannes P Albert, dpa, Global Look Press
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Страны Европейского союза «пилят сук, на котором сидят», выполняя противоречивые решения в сфере энергетики, которые придумывает Вашингтон. С таким заявлением выступил директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

«Непростая обстановка в энергетической сфере во всей Европе, включая Балканы, - логичный результат незаконных односторонних решений Запада в отношении России. Причем не секрет, что все это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, "пилит сук, на котором сидит"», - сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что в Европе есть ряд стран, которые в данной ситуации следуют собственным национальным интересам, и «к их числу относится Сербия».

«Вопросы поставок российских энергоресурсов в эту страну обсуждаются в конструктивном и доверительном ключе между профильными российскими и сербскими структурами. Надеемся, у наших партнеров все будет в порядке», - подытожил Пилипсон.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Россию не удалось «поставить на колени», и что сальдо ее торгового баланса - положительное, а доходы от продажи энергоресурсов выросли, подчеркнув, что от этих санкций в первую очередь страдают вводившие их страны. Вместе с тем он обратил внимание на положение европейцев: рост цен на электричество и на газ, на продукты питания, непонимание людей, как себя обеспечить в ближайшие месяцы.

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