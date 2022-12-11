Бывший вице-канцлер Австрии заявил о самообмане в вопросе антироссийских санкций

Австрийский политик указал на то, что Россию не удалось «поставить на колени» и что сальдо ее торгового баланса - положительное, а доходы от продажи энергоресурсов - выросли.

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В Австрии все больше убеждаются в бесперспективности введенных против России санкций. В очередной раз подчеркнуто: от этих санкций в первую очередь страдают вводившие их страны.

На прошедшем в субботу митинге экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Россию не удалось «поставить на колени» и что сальдо ее торгового баланса - положительное, а доходы от продажи энергоресурсов - выросли.

«Мы многое пережили в последнее время. Мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так. Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 миллиардов до 220 миллиардов в этом году... О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет», - приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем Штрахе обратил внимание на положение европейцев: рост цен на электричество и на газ, на продукты питания, непонимание людей, как себя обеспечить в ближайшие месяцы.

«Многие эксперты предупреждают об угрозе развития, которое мы наблюдали в этом году, что в марте-апреле нас ждет волна банкротств», - сказал он.

Политик предупредил, что все это грозит большой опасностью и призвал политически ответственных препятствовать социальному конфликту.

«Все это чертовски опасно. Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности, - это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», - подытожил экс-вице-канцлер.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции. Он поддержал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что для Евросоюза и США цена конфликта на Украине разная, невзирая на следование одинаковым принципам.