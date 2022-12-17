Трое пострадавших: боевики выпустили по Буденновскому району Донецка 6 ракет из РСЗО «Град»

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Вооруженные формирования украинских националистов в ночь на 17 декабря обстреляли жилые дома в Буденновском районе Донецка, выпустив шесть ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:26 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Буденовский р-н): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении представительства.

К настоящему моменту известно, что в результате удара пострадали три мирных жителя. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые разбирают завалы.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что маршрутное такси попало под обстрел украинских боевиков в Куйбышевском районе города, в результате чего пострадали три человека. По данным СЦКК, из Нетайлово было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.