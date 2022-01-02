Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО

Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия имеет право подать заявку на вступление в НАТО.

«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», - приводит ее слова Yle.

Глава правительства страны при этом подчеркнула, что право выбора является основой европейской безопасности, закрепленной в ОБСЕ.

В середине декабря прошлого года президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Во время беседы финский лидер выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения.