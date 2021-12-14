Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию на Украине

Президент России и Финляндии Владимир Путина и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуация на Украине.

«Саули Ниинисте и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения», - говорится в сообщении канцелярии финского президента.

Ранее Саули Ниинисте обсудил ситуацию на Украине с Джо Байденом. Президент Финляндии напомнил американскому лидеру об основных принципах политики безопасности страны. Также он выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате торнадо в Соединенных Штатах.