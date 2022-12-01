В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В основу учебы ляжет повышение качества и интенсивности мероприятий боевой подготовки, совершенствование подготовки органов управления с учетом опыта, полученного в спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Вооружённых силах Российской Федерации 1 декабря начался новый учебный год. Военные выйдут на полигоны, займут места в учебных классах и на тренажерах для совершенствования своего профессионального мастерства.

В Минобороны РФ отмечают, что в основу учебы ляжет повышение качества и интенсивности проводимых мероприятий боевой подготовки, совершенствование подготовки органов управления с учетом новых приемов и способов тактических действий, полученных в ходе специальной операции.

Важное место в подготовке будет уделяться организации межвидовой подготовки войск и совершенствованию согласованного применения ударов авиации, огня артиллерии и средств противовоздушной обороны с применением всех средств разведки и беспилотных летательных аппаратов всех типов.

Также будут отрабатываться вопросы переброски войск и маршевой подготовки, выполнения задач по всестороннему обеспечению подразделений, ведению противозасадных действий и боя в условиях городской застройки, борьбы с низколетящими малоразмерными воздушными целями. Более половины учений пройдут в ночных условиях. Большое внимание уделят подготовке личного состава к оказанию помощи при ранениях и травмах.

К началу учебного года подготовлено более 15 тысяч единиц полигонного оборудования, более 2 тысяч единиц технических средств обучения и автоматизированных систем контроля обучения специалистов.

Важное место займет совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена с учетом опыта подготовки личного состава и слаживания воинских формирований для участия в специальной военной операции.

Напомним, сейчас также проводится подготовка резервистов и добровольцев. За время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч бойцов.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов