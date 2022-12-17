В постпредстве РФ при ЕС назвали новый пакет антироссийских санкций «нелигитимным»

Кроме того, ограничительные меры противоречат системе международных финансовых и торговых отношений, а также идут вразрез с основополагающими принципами ВТО.

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В постоянном представительстве России при Европейском союзе заявили, что девятый пакет антироссийских санкций является «нелегитимным» и противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, а также идет вразрез с основополагающими принципами Всемирной торговой организации (ВТО), отметив, что Евросоюз видит своей целью надавить на суверенные государства.

«Санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства.

Дипломаты напомнили, что ранее в ЕС считали экстерриториальные ограничительные меры незаконными, однако сегодня страны блока активно их используют, создав механизм «наказания» как граждан государств Евросоюза, так и третьих стран за обход ограничений.

«Не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?» - задались вопросом в постоянном представительстве.

В органе внешних сношений также добавили, что все больше государств прислушиваются к позиции РФ, подчеркнув, что «они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам». Кроме того, в заявлении говорится, что согласованные в новом пакете санкции коснутся не только граждан России, но и напрямую затронут простых жителей европейских стран.

Ранее Евросоюз опубликовал списки физлиц и компаний, попавших в девятый пакет санкций против РФ. Новый пакет рестрикций предполагает ограничения для двухсот российских организаций и физлиц.