Воздушная угроза для боевиков: кадры боевых вылетов Су-35С ВКС России в зоне спецоперации

Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинских националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации во время нанесения авиационных ударов по военным объектам и технике украинских националистов.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника.

Ранее летчик Су-35С рассказал о воздушных дуэлях в небе над зоной спецоперации. Чаще всего экипажам российских истребителей приходится иметь дело с самолетами МиГ-29 и Су-25, а также вертолетами Ми-24 и Ми-8 украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.