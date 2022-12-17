«Готовы работать до победы»: летчик Су-35С рассказал о воздушных дуэлях в небе над зоной спецоперации
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали задачи по воздушному патрулированию в зоне спецоперации и прикрытию самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов.
«Выполняем боевые вылеты по задачам специальной военной операции, ведем патрулирование вблизи линии боевого соприкосновения, просматриваем воздушное пространство, ищем активные цели. Применение, в основном, происходит по самолетам МиГ-29 и Су-25, а также по вертолетам Ми-24 и Ми-8. Чувствуется, что противник понес невосполнимые потери среди летного состава и авиатехники, поэтому его активность значительно уменьшилась. Мы готовы работать до победы», - поделился летчик Су-35С Василий.
Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели, экипажи истребителей идентифицируют ее, как самолет противника, а после уничтожают ракетным вооружением.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры ракетных пусков экипажем истребителя Су-35С, в результате которых в зоне спецоперации был сбит самолет противника.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов