«Готовы работать до победы»: летчик Су-35С рассказал о воздушных дуэлях в небе над зоной спецоперации

Чаще всего экипажам российских истребителей приходится иметь дело с самолетами МиГ-29 и Су-25, а также вертолетами Ми-24 и Ми-8 противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали задачи по воздушному патрулированию в зоне спецоперации и прикрытию самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов.

«Выполняем боевые вылеты по задачам специальной военной операции, ведем патрулирование вблизи линии боевого соприкосновения, просматриваем воздушное пространство, ищем активные цели. Применение, в основном, происходит по самолетам МиГ-29 и Су-25, а также по вертолетам Ми-24 и Ми-8. Чувствуется, что противник понес невосполнимые потери среди летного состава и авиатехники, поэтому его активность значительно уменьшилась. Мы готовы работать до победы», - поделился летчик Су-35С Василий.

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели, экипажи истребителей идентифицируют ее, как самолет противника, а после уничтожают ракетным вооружением.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры ракетных пусков экипажем истребителя Су-35С, в результате которых в зоне спецоперации был сбит самолет противника.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов