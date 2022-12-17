Поздравление в зоне СВО: кадры выступления творческой бригады перед бойцами ВДВ

Перед десантниками батальона МТО выступил с праздничной программой ансамбль Тульского соединения Воздушно-десантных войск, входящий в состав фронтовой творческой бригады профессиональных артистов.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры праздничного мероприятия в одном из батальонов материально-технического обеспечения (МТО) Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.

В этом году подразделению ВДВ исполнилось 32 года со дня образования, личный состав батальона выполняет боевые задачи с первого дня спецоперации.

Перед десантниками выступил с праздничной программой ансамбль Тульского соединения Воздушно-десантных войск, входящий в состав фронтовой творческой бригады профессиональных артистов, которые прибыли в зону СВО для культурно-художественного сопровождения выполнения задач личным составом батальона ВДВ. Отличившимся бойцам были вручены грамоты за успехи в службе.

Ранее «Звезда» рассказала, как творческая бригада Минобороны России выступает перед участниками СВО. Первая фронтовая творческая бригада была сформирована Главным военно-политическим управлением ВС РФ и убыла в объединенную группировку войск 18 ноября 2022 года. Основными задачами артистов являются культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации, сбор армейского фольклора, накопление уникального опыта работы артистов в условиях ведения боевых действий.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.