В Канаде умер 18-летний российский хоккеист

Об этом сообщила пресс-служба клуба London Knights, в котором играл Казбеков.

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В Канаде умер российский хоккеист Абакар Казбеков, игравший за клуб London Knights. На момент смерти ему было 18 лет. Сообщение с соболезнованиями было опубликовано на официальном сайте команды.

«Абакар был важным членом нашей команды с 2021 года. Мыслями мы обращаемся к его семье, друзьям и одноклубникам», - написала пресс-служба клуба.

При этом причина смерти не сообщается. В субботу, 17 декабря у London Knights должен был состояться матч Flint Firebirds, который отменили из-за трагедии.

Ранее похожая трагедия произошла в Москве в 2021 году. 16-летний игрок молодежной юниорской сборной России Валентин Родионов, выступавший за МХК «Динамо», Валентин Родионов был госпитализирован на матче Открытого первенства города. Через два дня в отделении реанимации Морозовской детской больницы он скончался.