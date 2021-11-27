Умер 16-летний российский хоккеист

Хоккеист молодежной команды МХК «Динамо» и юниорской сборной России Валентин Родионов умер в отделении реанимации Морозовской детской клиники. Об этом сообщили в хоккейном клубе.

В прошлое воскресенье, 21 ноября, спортсмену стало плохо во время игры во время матча Открытого первенства Москвы против ЦСКА, 16-летний защитник «бело-голубых» после смены вернулся на скамейку и потерял сознание.

Хоккеисту оказали первую помощь и доставили в больницу, где прооперировали. Через два дня, по данным СМИ, Родионова ввели в кому. По факту происшествия полиция проводит проверку.

В клубе выразили соболезнование родным и близким юноши.