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«Играем при нуле градусов»: как творческая бригада МО РФ выступает перед участниками СВО

05:35 14.12.2022
Первая фронтовая творческая бригада была сформирована Главным военно-политическим управлением ВС РФ и убыла в объединенную группировку войск 18 ноября 2022 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первая фронтовая творческая бригада Министерства обороны России, которая была сформирована Главным военно-политическим управлением ВС РФ по указанию генерала армии Сергея Шойгу, приступила к выполнению задач в зоне проведения специальной военной операции.

Каждая бригада включает в себя до 15 профессиональных артистов различных направлений: вокалисты, музыканты, художники, мастера оригинального жанра. Их основными задачами являются культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации, сбор армейского фольклора, накопление уникального опыта работы артистов в условиях ведения боевых действий.

Первая фронтовая творческая бригада убыла в объединенную группировку войск 18 ноября 2022 года, и уже на следующий день - в профессиональный праздник ракетчиков и артиллеристов - дали первый концерт в Мариуполе. В ее составе выступает бывший скрипач рок-группы «Аквариум», основатель и худрук Международного фестиваля барочной музыки «EARLYMUSIC» Андрей Решетин, ведущий актер московского театра «Современник» Евгений Павлов, а также другие талантливые и заслуженные мастера сценического искусства со всей страны.

«Я пошел добровольцем. Но потом мне позвонили из Министерства обороны, сказали, что сейчас формируется творческая бригада, вам, Андрей Юрьевич не с автоматом, а со скрипкой туда. И где-то через месяц ожиданий я оказался здесь. Если музыка идет из глубины души, то в этих трудных условиях она и принимается людьми соответствующим образом, и это невероятно вдохновляет. Приходится играть при нуле градусов, но при нуле градусов - это законы физики - пальцы не двигаются, и скрипка не звучит. Звучит, двигаются, потому что чем-то другим согреваешься, потому что такой огонь от желания быть вместе с ними», - поделился Андрей Решетин.

Творческое слаживание личного состава бригады проходило на базе клуба 1 отдельного стрелкового Семеновского полка под руководством заместителя начальника Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова.

Ранее певица Мара выступила перед участниками специальной военной операции в военном госпитале Черноморского флота в Симферополе. Концерт прошел в актовом зале медицинского учреждения. Зрителями стали военнослужащие, которые в настоящий момент получают лечение и проходят реабилитацию.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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