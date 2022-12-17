В посольстве рассказали о состоянии пострадавшего главы Русского дома в ЦАР

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Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, в кабинете которого взорвалась посылка из Того, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в российском посольстве в республике.

«Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина», - цитирует российское посольство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва Дмитрий Сытый получил контузию и потерял много крови.

Покушение на главу Русского дома в ЦАР произошло в пятницу, 16 декабря. Он получил посылку со взрывчаткой из Ломе, столицы Того, которая сдетонировала в его кабинете. Отправителем конверта был указан некий Алекса Севильяно Мингуэсы. При этом Содружество офицеров за международную безопасность написало в своем Telegram, что Сытый неоднократно получал угрозы расправы, в которых звучали призывы к русским покинуть ЦАР.