Стало известно место, из которого главе Русского дома в ЦАР отправили взрывчатку

Сейчас Дмитрий Сытый находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в российском посольстве в ЦАР.

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Стало известно место, откуда было отправлено взрывчатое вещество главе Русского дома в ЦАР Дмитрию Сытому. Согласно данным РИА Новости, оно было послано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Ломе, столицы Тоголезской республики на западе Африки.

Кроме этого, агентство опубликовало фотографии с места происшествия. Детонация произошла в кабинете главы Русского дома. На полу помещения среди с разбросанных взрывом предметов видны следы крови. На столе рядом с конвертом, в котором пришло взрывное устройство, лежит записка.

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», - гласит она.

Власти ЦАР уже признали произошедшее терактом.

В результате покушения Дмитрий Сытый получил контузию и потерял много крови. Сейчас, как сообщил представитель посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин, он находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Ранее Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщил, что до покушения Сытый получил несколько писем с угрозами расправы над ним и его семьей. В них также содержались призывы к России покинуть ЦАР.