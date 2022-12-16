В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно место, из которого главе Русского дома в ЦАР отправили взрывчатку

Семен Лавров
19:06 16.12.2022
Сейчас Дмитрий Сытый находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в российском посольстве в ЦАР.
Стало известно место, из которого главе Русского дома в ЦАР отправили взрывчатку
© Фото: Carsten Reisinger, imagebroker.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Стало известно место, откуда было отправлено взрывчатое вещество главе Русского дома в ЦАР Дмитрию Сытому. Согласно данным РИА Новости, оно было послано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Ломе, столицы Тоголезской республики на западе Африки.

Кроме этого, агентство опубликовало фотографии с места происшествия. Детонация произошла в кабинете главы Русского дома. На полу помещения среди с разбросанных взрывом предметов видны следы крови. На столе рядом с конвертом, в котором пришло взрывное устройство, лежит записка.

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», - гласит она.

Власти ЦАР уже признали произошедшее терактом.

В результате покушения Дмитрий Сытый получил контузию и потерял много крови. Сейчас, как сообщил представитель посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин, он находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Ранее Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщил, что до покушения Сытый получил несколько писем с угрозами расправы над ним и его семьей. В них также содержались призывы к России покинуть ЦАР.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:20 В стране и мире
CNN: FIFA отказалась показывать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
17:50 В стране и мире
Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против России
17:10 В стране и мире
В Роскосмосе заявили, что изменения температуры на «Союзе МС-22» не критичны
16:39 В стране и мире
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:16 В стране и мире
Собянин рассказал, на сколько в новом году вырастут московские пенсии
Популярное
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.