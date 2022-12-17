В Киеве и ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога

Российские Вооруженные Силы наносят удары по объектам энергетики, управления и связи, оборонной промышленности Украины с 10 октября.

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В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога. Сирены завыли в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. Спустя некоторое время, воздушную тревогу объявили в Киеве и подконтрольным ему частях Запорожской и Харьковской областей.

Накануне воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Изначально сирены сработали в Николаевской и Одесской областях, затем сигнал распространился по всей восточной части страны.

Российские Вооруженные Силы наносят удары высокоточным оружием по объектам энергетики, управления и связи, оборонной промышленности Украины с 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.