В стране и мире На всей территории Украины объявлена воздушная тревога Анна Назайкина Изначально сирены сработали в Николаевской и Одесской областях. © Фото: Oleksii Chumachenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры. Изначально сирены сработали в Николаевской и Одесской областях, затем сигнал распространился по всей восточной части страны. Уже через несколько минут на карте красным цветом окрасились все регионы Украины - последней стала Закарпатская область. Несколькими днями ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о звуках взрывов в Шевченковском районе украинской столицы. Экспертное мнение и аналитика