На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Изначально сирены сработали в Николаевской и Одесской областях.
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры.
Изначально сирены сработали в Николаевской и Одесской областях, затем сигнал распространился по всей восточной части страны.
Уже через несколько минут на карте красным цветом окрасились все регионы Украины - последней стала Закарпатская область.
Несколькими днями ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о звуках взрывов в Шевченковском районе украинской столицы.