Свидетели покорения Арктики: в Петербурге открылась выставка в честь 90-летия Главного управления Севморпути
В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная 90-летию Главного управления Северного морского пути и 85-летней годовщине экспедиции Ивана Папанина. Она расположена на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Кронштадте.
Посетители выставки могут увидеть точную и летающую копию советского самолета-амфибии «Ш-2». Именно такая «летающая лодка» принимала участие в спасении экспедиции Ивана Папанина - первых покорителей Северного полюса.
Также представлен вездеход НАТИ-3 на базе «полуторки». Именно с этой машины выступал Отто Шмидт, провожая «папанинцев» в экспедицию. Нашли ее на земле Франца-Иосифа и намеренно не стали восстанавливать.
Все представленные образцы техники являются свидетелями и участниками подвига покорителей Арктики.
«Каждый раз это был подвиг конкретного человека, конкретной какой-то группы, команды, которые шли на это. Значение для страны, для истории, для эпохи очень сложно переоценить. И не нужно этого делать, потому что этим стоит просто гордиться», - говорит куратор выставки Владимир Казаков.
Экспозиция создана специалистами «Арктического центра» Российского военно-исторического общества. Им удалось собрать артефакты, которых нет ни в одном музее мира.
Всего представлено более 20 образцов уникальной техники. Экспозицию выставки обещают регулярно пополнять.
Напомним, в ноябре в Москве прошла выставка российских беспилотников «Аэронет 2035». В ней приняли участие 130 компаний, которые продемонстрировали более 170 разработок.