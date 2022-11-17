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От конвертопланов до аэротакси: в Москве открылась выставка российских беспилотников

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
21:20 17.11.2022
Это первая выставка-презентация отечественных беспилотных летательных аппаратов. В ней принимают участие 130 компаний, которые демонстрируют более 170 разработок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выставка «Аэронет 2035» даже в своем названии показывает, что здесь не только настоящее, но и будущее БЛА и авиации. На ней представлен беспилотный вертолет, который весит 440 килограммов, а поднимает центнер груза. Он уже применяется в условиях Крайнего Севера - летает наравне с обычными самолетами.

«Это четыре часа полета, скорость 150 км/ч, то есть гарантировано 400 км с авиационным запасом мы можем пролететь, 400-500 можно», - сказал исполнительный директор АО «НПП «Радар ММС» Иван Анцев.

На выставке можно увидеть не имеющие аналогов в мире отечественные конвертопланы с дальностью полета до восьми тысяч километров. То есть этот беспилотник может долететь до Дальнего Востока.

Самые перспективные модели - это конвертопланы, сочетающие в себе гибрид самолета и коптера. Такие габаритные беспилотники обладают и хорошей грузоподъемностью и вместимостью. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой может перевозить даже холодильники и диваны, то есть заниматься доставкой.

Паук - уникальная российский роботизированный комплекс. Он сочетает в себе беспилотный летающий авиакоптер и механизм, который передвигается по поверхностям, в том числе и по проводам. Для этого у него есть настоящие лапы, как у паукообразного.

Еще один беспилотник - внешний близнец известного «Орлана», но способен нести больше груза - до восьми килограммов. Его высокоточная система транспортировки позволяет прицельно и автоматически сбрасывать любой груз в заданную точку.

Сегодня на выставке закрытый день для специалистов этой области. Здесь зампредседателя правительства и глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр столицы Сергей Собянин, а также представители отрасли подписали меморандум, определяющий будущее всей этой отрасли. Вскоре будет создан федеральный центр беспилотных авиасистем.

Это первая выставка-презентация отечественных беспилотных летательных аппаратов. В ней принимают участие 130 компаний, которые демонстрируют более 170 разработок - беспилотников всех мастей. Увидеть их можно будет 20 ноября, именно тогда выставка будет открыта для посетителей.

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