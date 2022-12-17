«Эта страница закрыта»: глава ОКР оценил решение WADA о санкциях

По его словам, никаких основания для продления санкций антидопингового агентства нет и не может быть.

© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), наложенные на российских спортсменов в 2020 году, остались в прошлом. Причин для их продления нет и не может быть. Об этом написал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в Telegram.

«Как и ожидалось, никаких оснований для продления этих мер не было и не могло было быть. Эта страница закрыта!», - заявил он.

Он также вспомнил последние два года, в течение которых процесс допингового контроля в России продолжался.

«По данным WADA, c января 2021 года по декабрь 2022 года наши спортсмены сдали более 31 000 допинг-проб - в среднем это более 42 проб в день, вне зависимости от выходных или праздников», - привел статистику Поздняков.

Таки образом российские спортсмены стали самыми тестируемыми в мировом спорте.

Ранее WADA заявило о намерении лишить олимпийского золота российскую фигуристку Камилу Валиеву. Она завоевала его 11 февраля на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Утверждалось, что в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 якобы был обнаружен триметазидин.