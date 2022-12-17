Армия Армия Армия

С этим надо бороться: москвичка рассказала, почему вступила в ряды добровольцев СВО

Игорь Лапик
Семен Лавров
19:23 17.12.2022
Побывав в пострадавшем от обстрелов Мариуполе, девушка приняла решение отправиться на фронт в качестве добровольца.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
Читайте нас на:

В специально подготовленных учебных местах военнослужащие учатся управлять боевой техникой.

Один из механиков-водителей боевой машины пехоты (БМП) - девушка по имени Софья. Уроженка Москвы до вступления в вооруженные силы работала журналисткой. Писала про автомобили и сама проводила тест-драйвы. Сейчас служит механиком-водителем БМП. Кажется, что техника едет более плавно и ведет себя послушнее, когда штурвал находится в  женских руках.

Софья всю жизнь провела с машинами. Получив в управление БМП, научилась управляться с ней практически сразу, рассказала она. Кроме этого, девушка объяснила, почему решила вступить российскую армию.

«Меня друг позвал. Им нужен был водитель на газели, поехать в Мариуполь отвозить гуманитарку. Я просто посмотрела на то, что там происходит, и поняла, что гуманитарку можно возить бесконечно, [...] с этим надо бороться», - вспоминает Софья.

После этого, по ее словам, она отправилась в военкомат Луганска.

Скоро Софья вместе с остальными бойцами отправится на передовую. Мужчины, глядя на нее, чувствуют себя еще более уверенно и готовы выполнить любую поставленную задачу.

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал о старшем лейтенанте медицинской службы Юлии Муллагалиевой. Вскоре после окончания обучения в Военно-медицинской академии имени Кирова она отправилась на передовую, чтобы лечить раненых солдат. Однако, работая в полевом госпитале, ей неоднократно приходилось помогать и гражданским, пострадавшим от обстрелов националистов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:59 В стране и мире
В МИД РФ назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
18:03 В стране и мире
В Москве арестовали адвоката, пытавшуюся пронести «в себе» телефоны для заключенных в «Матросской тишине»
17:06 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке горят более двух тысяч «квадратов» складских помещений
15:59 В стране и мире
Bild: Михаил Фридман и еще 60 бизнесменов из РФ подали иски в Европейский суд из-за санкций
13:36 В стране и мире
Видео
«Мост в будущее»: что обсуждают на II «Декабрьских научных чтениях» на базе госпиталя Вишневского
Популярное
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.