С этим надо бороться: москвичка рассказала, почему вступила в ряды добровольцев СВО

Побывав в пострадавшем от обстрелов Мариуполе, девушка приняла решение отправиться на фронт в качестве добровольца.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

В специально подготовленных учебных местах военнослужащие учатся управлять боевой техникой.

Один из механиков-водителей боевой машины пехоты (БМП) - девушка по имени Софья. Уроженка Москвы до вступления в вооруженные силы работала журналисткой. Писала про автомобили и сама проводила тест-драйвы. Сейчас служит механиком-водителем БМП. Кажется, что техника едет более плавно и ведет себя послушнее, когда штурвал находится в женских руках.

Софья всю жизнь провела с машинами. Получив в управление БМП, научилась управляться с ней практически сразу, рассказала она. Кроме этого, девушка объяснила, почему решила вступить российскую армию.

«Меня друг позвал. Им нужен был водитель на газели, поехать в Мариуполь отвозить гуманитарку. Я просто посмотрела на то, что там происходит, и поняла, что гуманитарку можно возить бесконечно, [...] с этим надо бороться», - вспоминает Софья.

После этого, по ее словам, она отправилась в военкомат Луганска.

Скоро Софья вместе с остальными бойцами отправится на передовую. Мужчины, глядя на нее, чувствуют себя еще более уверенно и готовы выполнить любую поставленную задачу.

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал о старшем лейтенанте медицинской службы Юлии Муллагалиевой. Вскоре после окончания обучения в Военно-медицинской академии имени Кирова она отправилась на передовую, чтобы лечить раненых солдат. Однако, работая в полевом госпитале, ей неоднократно приходилось помогать и гражданским, пострадавшим от обстрелов националистов.