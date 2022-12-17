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СЖР обратится в международные организации из-за отзыва лицензии русскоязычных каналов в Молдавии

Сергей Лебедев
19:10 17.12.2022
В Союзе журналистов России назвали произошедшее очередным вопиющим нарушением прав русскоязычного населения.
СЖР обратится в международные организации из-за отзыва лицензии русскоязычных каналов в Молдавии
© Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
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Союз журналистов России обратится во все международные журналистские и правозащитные организации из-за решения властей Молдавии приостановить лицензии телеканалов «ТВ-6», «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова» и «Орхей-ТВ». Об этом заявил председатель СЖР Владимир Соловьев в интервью RT.

«Очередное вопиющее нарушение прав русскоязычного населения, нарушение всех принципов свободы слова и свободы распространения информации. Ситуация абсолютно неприемлемая», - сказал Владимир Соловьев.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов актом цензуры. Отмечается, что цинично ущемлены права национальных меньшинств.

В ведомстве потребовали от профильных международных организаций дать оценку произошедшему.

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