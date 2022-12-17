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В МИД РФ назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры

Сергей Лебедев
18:59 17.12.2022
В ведомстве потребовали от профильных международных организаций дать оценку произошедшему.
В МИД РФ назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Власти Молдавии на время чрезвычайного положения приняли решение о приостановке действия лицензий телеканалов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». СМИ обвинили в отсутствии достоверной информации в отражении событий в стране и на Украине.

На данное решение уже отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ. Там заявили, что Москва рассматривает решение Кишинева отозвать лицензии каналов как акт политической цензуры.

«Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики. В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны квалифицируем его также как циничное ущемление прав национальных меньшинств», - заявила Мария Захарова.

В Министерстве иностранных дел РФ потребовали от профильных международных организаций дать оценку произошедшему. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что будут приняты все надлежащие меры по выправлению неприемлемой ситуации

Напомним, накануне вступил в силу девятый пакет санкций Евросоюза против России. Под него попали телеканалы «НТВ», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первый канал».

Экспертное мнение и аналитика
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