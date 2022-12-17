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Зал встал под песню Газманова «Офицеры», исполненную в Военно-медицинской академии имени Кирова

Семен Лавров
18:04 17.12.2022
В Военно-медицинской академии имени Кирова прошло торжественное мероприятие, посвященное 224 годовщине образования старейшего военно-медицинского вуза страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, 17 декабря на торжественном мероприятии, посвященном 224 годовщине образования Военно-медицинской академии имени Кирова, выступил народный артист России Олег Газманов. Его знаменитой песне «Офицеры» зал подпевал стоя.

До этого в здании академии был открыт бюст Петра Первого. Выпускник ВМедА Александр Габитов, член Общественной палаты Ленинградской области и генеральный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» преподнёс его в дар альма-матер со словами бесконечного уважения и любви к родным стенам.

До этого на мраморной лестнице, ведущей к кабинету начальника академии, стоял только бюст Павла 1, царя, подписавшего в 1798 году указ «Об устроении при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных театров».

В клубе ВМедА начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин поздравил всех сотрудников, выпускников и студентов академии. Он также отметил, что очень большую нагрузку, которая сейчас легла на военных медиков, академия несет с честью и достойно справляется с задачей, возложенной на нее государством.

Во время торжественной части празднования были вручены государственные награды. Кроме этого, за вклад в медицинскую науку заслуженным профессорам академии были присвоены звания Почетных докторов ВМедА.

В заключение праздника перед гостями выступил Народный артист России Олег Газманов, который исполнил все свои главные хиты. Апофеозом концерта стала песня «Офицеры», во время которой зал встал и пел вместе с артистом.

Ранее отмечался День Героев Отечества. На мероприятии в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, президент России Владимир Путин вручил военнослужащим Золотые Звезды. Он также пожелал здоровья всем раненым и особо подчеркнул, что бойцы на фронтах СВО сейчас защищают не территорию, а наших людей, демонстрируя преданность своему народу.

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