В Москве арестовали адвоката, пытавшуюся пронести «в себе» телефоны для заключенных в «Матросской тишине»

Ранее женщина якобы попадалась на попытке вынести в сумке бутылку алкоголя из магазина в центре Москвы.

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В Москве арестовали адвоката Марину Джантемирову из Карачаево-Черкесии, которая пыталась пронести в следственный изолятор «Матросская Тишина» четыре мобильника, колоду карт и флакон с сильнодействующими веществами. Запрещенные вещи, предназначавшиеся подследственным, изъяли из внутренних полостей женщины.

Теперь Джантемирова обвиняется в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Преображенского районного суда города Москвы.

Как сообщает «Коммерсантъ», выяснилось, что адвоката уже привлекали к административной ответственности за пытку проноса в СИЗО-5 «Водник» телефона с зарядкой и двух сим-карт.

Также женщина получила штраф за отказ от медосвидетельствования при признаках управления автомобилем в состоянии опьянения и попадалась на попытке вынести в сумке бутылку алкоголя из магазина в центре Москвы.

Напомним, в начале этого года суд арестовал главврача «Матросской тишины» Александр Кравченко. Он был задержан по подозрению в получении взятки, а также в злоупотреблении полномочиями.